Tra le stelle che hanno cantato per il re, Kate Perry, Andrea Bocelli e Lionel Richie

Il giorno dopo la cerimonia di Incoronazione vista da milioni di persone in tutto il mondo, re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno lasciato la scena alle stelle della musica, tra cui Kate Perry e Andrea Bocelli, per un grande concerto nel parco del castello di Windsor.

Il principe William ha espresso tutto il suo orgoglio per il padre durante un accorato intervento dal palco del concerto: "Pa, siamo tutti così orgogliosi di te. E voglio anche esprimere il mio orgoglio e la mia gratitudine per le milioni di persone che prestano servizio nelle forze armate, nelle aule, nei reparti ospedalieri e nelle comunità locali. Vorrei potervi menzionare tutti. Il vostro lavoro ci ispira. E stasera celebriamo anche voi. Mi impegno a servirvi tutti, re, paese e Commonwealth. Dio salvi il re".

Allo speciale weekend dell'Incoronazione segue questo lunedì la giornata del "Big Help Out", istituita per incoraggiare i cittadini a partecipare a programmi di volontariato.

