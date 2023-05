Nella prima giornata dei Mondiali di judo a Doha, spiccano l'oro dello spagnolo Garrigos e della giapponese Tsunoda nelle categorie "leggere": brilla la 21enne napoletana Assunta "Susy" Scutto, bronzo nei -48 kg donne. I Mondiali continueranno fino al 13 maggio: 657 atleti e 99 Paesi

DOHA (QATAR) - Subito l'Italia sugli scudi, nella prima giornata dei Campionati del Mondo 2023 di judo, organizzati dall'International Judo Federation (IJF) e appena iniziati a Doha (Qatar), all'interno della "Ali bin Hamad Al-Attiyah Arena", conosciuta anche come ABHA Arena.

-48 kg donne: bronzo per Susy Scutto, oro per Natsumi Tsunoda

Prima medaglia (di bronzo) per gli azzurri: l'ha conquistata Assunta Scutto, per gli amici "Susy".

La judoka napoletana, 21 anni, ha ottenuto il 3° posto nella categoria -48 kg donne, bissando il bronzo conquistato ai Mondiali dell'anno scorso a Tashkent.

Per la campionessa del mondo Juniores 2021, cresciuta nello Star Judo Club di Maddaloni e ora in forza alle Fiamme Gialle, si è trattato di una marcia quasi trionfale.

Il suo cammino è iniziato nella pool eliminatoria, battendo la spagnola Mireia Lapuerta Comas, poi al turno successivo la slovena Marusa Stangar.

Nei quarti di finale, però, Susy Scutto trova davanti a sè la campionessa in carica Natsumi Tsunoda e viene battuta dalla giapponese.

Nel ripescaggio, batte però la brasiliana Amanda Lima e conquista il diritto a disputare la finale per il 3° posto: è qui che Susy compie il suo capolavoro, sconfiggendo la vice-campionessa del mondo uscente, la kazaka Abiba Abuzhakyonova - con un contrattacco di uchi mata valutato waza-ari - e conquistando la meritatissima medaglia di bronzo!

La grinta di Susy Scutto nella finale per il bronzo. (Doha, 7.5.2023) IJF - Emanuele Di Feliciantonio

La medaglia d'oro dei -48 kg va all'unica atleta capace di sconfiggere Susy Scutto: proprio la giapponese Natsumi Tsunoda (30 anni), che si conferma campionessa del mondo della categoria per la terza volta consecutiva.

In finale, ha sconfitto con un ippon la sorprendente francese Shirine Boukli.

Il podio, con l'altra medaglia di bronzo, è completato dall'altra giapponese Wokana Koga.

The world champion is...Natsumi Tsunoda! Hussein Sayed /

-60 kg uomini: oro allo spagnolo Francisco Garrigos

Non è stata fortunata l'avventura mondiale nei -60 kg per l'azzurro Angelo Pantano.

Al primo turno eliminatorio, il 25enne judoka messinese ha dovuto subito affrontare Francisco Garrigos: e lo spagnolo sarà, alla fine, il vincitore della medaglia d'oro nella categoria.

In finale, Garrigos ha superato la resistenza del solido uzbeko Dilshodbek Baratov, battuto al Golden Score per waza-ari.

Per il 28enne spagnolo - due volte campione europeo- è il primo titolo mondiale della carriera.

La vera impresa l'ha compiuta in semifinale, battendo il campione del mondo uscente, il giapponese Naohisa Takato.

Medaglie di bronzo per il georgiano Giorgi Sardalashvili e per il sud-coreano Harim Lee.

Francisco Garrigos conquista così l'oro! Hussein Sayed /

Il ritorno degli atleti russi

Prima apparizione per gli atleti russi, dopo l'esclusione dai tornei del World Tour e del Grand Slam.

Ma non potendo gareggiare sotto la bandiera del loro paese (la Russia, ma nemmeno la Bielorussia), disputano questi Campionati del Mondo a titolo individuale. Vengono, infatti, definiti ufficialmente "Individual Neutral Athletes".

La prima a scendere sul tatami è stata la russa Sabina Giliazova, 28 anni, già medaglia di bronzo agli Europei di Lisbona 2021: qui a Doha, oggi, è stata eliminata al primo turno dalla francese Blandine Pont.

Il ritorno degli atleti russi: la prima è stata Sabina Giliazova, qui contro Blandine Pont. Hussein Sayed /

Medagliere: Giappone subito in testa

In virtù dei risultati delle prime due categorie, il Giappone balza subito al comando del medagliere, con un oro e un bronzo. Segue la Spagna con un oro, Francia e Uzbekistan con un argento, Italia, Georgia e Corea del Sud con un bronzo.

Con i titoli iridati da assegnare in 14 categorie (sette maschili e sette femminili: due già assegnati oggi), i Campionati del Mondo di Doha sono in cartellone fino a sabato 13 maggio, alla presenza di 967 atleti, in rappresentanza di 99 Paesi.