Judo, Antalya Grand Slam: giornata d'oro per Manuel Lombardo

Una medaglia d'oro italiana nella seconda giornata dell'Antalya Grand Slam di judo, in Turchia, sesto evento stagionale del World Tour e ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Doha (7-14 maggio).

-73 kg uomini: trionfo di Manuel Lombardo

Nella categoria -73 kg uomini, trionfo per l'azzurro Manuel Lombardo, che in finale ha sconfitto - per squalifica (per aver appoggiato la mano sul tatami) - il mongolo Tsogtbaatar Tsend-Ochir, campione del mondo e bronzo olimpico in carica.

Nei precedenti turni, il 24enne judoka torinese aveva ottenuto cinque vittorie consecutive per punteggio tecnico (quattro ippon e un waza-ari) contro il kuwaitiano Almutairi, l'austriaco Gassner (incontro finito al Golden Score, dopo soli 14 secondi supplementari), lo statunitense Yonezuka, lo spagnolo Cases-Roca e. in semifinale, l'azero Heydarov, numero 2 al mondo.

Con questo successo, Manuel Lombardo - campione europeo 2021 - ottiene la quinta vittoria nel circuito mondiale e affianca Odette Giuffrida come judoka azzurro più vincente di sempre.

Medaglia di bronzo per l'azero Hidayat Heydarov (sconfitto in semifinale da Lombardo) e per l'ucraino Vladyslav Kazimirov.

Eliminato l'altro azzurro Giovanni Esposito, sconfitto per somma di sanzioni durante il match l'azero Osmanov.

-81 kg uomini: il ritorno di Mathias Casse

Il judoka belga Mathias Casse si è imposto nella categoria -81 kg, battendo in finale l'azero Saeid Mollaei.

Bronzi per i due semifinalisti: il canadese François Gauthier Drapeau e il francese Alpha Oumar Dialo.

Fuori al secondo turno l'azzurro Antonio Esposito, che dopo aver battuto l'ucraino Manukian, è stato sconfitto dall'azero Tckaev al Golden Score.

Niente da fare per Tiziano Falcone, battuto dallo sloveno Mecilosek.

-63 kg donne: secondo oro brasiliano (con l'eterna Ketley Quadros)

Dopo la campionessa del mondo Rafaela Lima, venerdì, stavolta la medaglia d'oro per il Brasile l'ha conquistata Ketleyn Quadros, che nella finale ha avuto la meglio sull'israeliana Inbal Shemesh.

Ketleyn Quadros, che compirà 36 anni ad ottobre, è una veterana del circuito: nel 2008 ha conquistato il bronzo olimpico ai Giochi di Pechino.

Bronzi per la canadese Catherine Beauchemin-Pinard e per l'australiana Katharina Haecker.

-70 kg donne: finalmente il Giappone!

Bisogna attendere la seconda giornata dell'Antalya Grand Slam per trovare il primo oro giapponese, conquistato da Saki Niizoe nella categoria -70 kg donne.

Argento per la croata Barbara Matic e bronzi per l'israeliana Maya Goshen e per la spagnola Ai Tsunoda Roustant.

Medagliere: Francia in testa grazie ai quattro ori della prima giornata (oggi si è accontentata di un bronzo), secondo posto per il Brasile, con due medaglie d'oro.

Domenica ultima giornata dell'Antalya Grand Slam: verranno assegnati cinque titoli dei "pesi massimi".