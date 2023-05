JP Morgan Chase si "pappa" First Republic Bank

Mega aquisizione nel mondo delle banche Usa

Le autorità statunitensi hanno sequestrato la First Republic Bank e l'hanno venduta a JPMorgan Chase Bank in un accordo volto a reprimere la rinnovata debolezza nel settore bancario della nazione.

In una dichiarazione rilasciata all'inizio di lunedì, la Federal Deposit Insurance Corp. ha affermato che tutti i depositanti della First Republic Bank diventeranno depositanti di JPMorgan e avranno pieno accesso ai propri depositi.

L'accordo prevedeva un "processo di offerta altamente competitivo", ha affermato la FDIC nella sua dichiarazione, ma non ha detto quanto JPMorgan sta pagando per acquistare First Republic.

In base all'accordo, JPMorgan acquisisce "sostanzialmente tutti" i beni di First e accetta di assumersi la responsabilità di tutti i suoi depositi, compresi quelli al di sopra del limite assicurativo federale di $ 250.000 per conto. First aveva circa $ 229,1 miliardi di attività e $ 103,9 miliardi di depositi.