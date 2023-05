Incoronazione, la grande attesa a Londra è cominciata

Di Euronews

Centinaia di persone si sono già accampate a Londra per assicurarsi di poter assistere all'evento in prima fila

Il conto alla rovescia per l'incoronazione di Carlo III è già iniziato nel Regno Unito: i fan più sfegatati della famiglia reale hanno già iniziato ad accamparsi per assicurarsi di poter assistere in prima fila allo storico evento, anche se mancano ancora alcuni giorni alla data fatidica.

Moltissimi inglesi non hanno mai assistito a un'incoronazione

Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo sono attese a Londra per assistere alla prima incoronazione britannica del XXI secolo. La stragrande maggioranza degli inglesi, infatti, non ha visto un evento simile: i ricordi sono legati alle immagini in bianco e nero della regina Elisabetta II.

Il principale evento pubblico legato all'incoronazione, il corteo del Re, partirà da Buckingham Palace e attraverserà la capitale inglese per raggiungere l'Abbazia di Westminster. Imponenti anche la macchina organizzativa e il dispiegamento di forze dell'ordine.