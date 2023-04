Incoronazione di Carlo III, il Regno Unito cerca di attirare i turisti

Di Euronews

L'incoronazione di Carlo III, prevista per il 6 maggio, potrebbe contribuire a dar fiato ad un'economia britannica che non viaggia a gonfie vele. Hotel, ristoranti e attrazioni turistiche di Londra offrono pacchetti a tema per l'evento, per cercare di attirare visitatori provenienti da tutto il mondo.

L'impatto economico dell'incoronazione è in realtà incerto

L'incoronazione sta lentamente invadendo le strade e i negozi di Londra. La favola che circonda la famiglia reale attira visitatori da tutto il mondo, desiderosi di partecipare a quello che considerano un evento storico, acquistando qualche souvenir per ricordo.

Ma se alcuni commercianti si stanno sfregando le mani, l'impatto dell'incoronazione sull'economia del Regno Unito rimane in realtà incerto. Il Paese sta subendo il forte impatto della Brexit, della guerra in Ucraina e dell'inflazione. L'evento del 6 maggio, insomma, potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per il sistema produttivo britannico, ma difficilmente potrà bastare a risollevare le sorti dell'economia nazionale.