Di Euronews

Al termine del suo tour inAmerica Latina, da Cuba il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che russi e americani "non hanno relazioni speciali", ma solo rapporti dovuti a necessità diplomatiche. Tuttavia, la politica estera di Mosca aumenterà "significativamente" la sua attenzione nei confronti dell'America Latina.

LEGGI ANCHE: Lavrov in Venezuela, visita nei paesi alleati del Sud America

“Riguardo ai rapporti russo-americani - ha dichiarato - non abbiamo relazioni speciali in questo momento. Discutiamo solo per necessità, per i problemi che sorgono nelle attività delle nostre ambasciate, E anche in relazione al fatto che gli americani stanno cercando di abusare della loro posizione in quanto sede delle Nazioni Unite”.

Durante la sua visita nella nazione insulare, per decenni fedele alleata di Mosca, Lavrov ha condannato le sanzioni economiche americane contro Cuba. Ha anche affermato che l'accordo sul Mar Nero per l'esportazione di cereali e fertilizzanti russi non è stato pienamente attuato.

PER APPROFONDIRE: Russia: tensioni diplomatiche con USA, Canada e Regno Unito. Lavrov: "Rude interferenza"