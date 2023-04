Il bullismo di Raab: vice premier britannico costretto alle dimissioni

Sempre traballante il governo di Sua Maestà.

Il vice premier britannico e ministro della Giustizia, Dominic Raab (49 anni), si è dimesso.

La ragione? Una causa giudiziaria in cui è accusato di "comportamento aggressivo e bullismo" nei confronti di funzionari pubblici.

È il risultato di un'inchiesta interna commissionata dallo stesso premier Rishi Sunak.

Fatto fuori da "funzionari sindacalizzati" o per bullismo?

Nella sua lettera di dimissioni, pubblicata giovedì su Twitter, Raab nega ogni addebito e afferma di essere vittima di un complotto da parte di "funzionari sindacalizzati" per farlo fuori.

"Un pericoloso precedente per gestire un buon governo," scrive Raab nella lettera.

E in un articolo scritto per il "Telegraph", pubblicato venerdì, lo stesso Raab scrive: "Il popolo britannico pagherà il prezzo di questa vicenda kafkiana".

La "cultura della paura"

Finora Raab, più volte ministro e braccio destro del premier Rishi Sunak, è stato oggetto di otto accuse formali di bullismo, che hanno coinvolto almeno 24 persone: i fatti sarebbero avvenuti durante il suo periodo come ministro della Giustizia - attualmente - e, prima, degli Esteri e della Brexit.

Le accuse nei confronti di Raab erano emerse già a novembre, quando si era cominciato a parlare di "cultura della paura", che Raab avrebbe instaurato nei ministeri da lui guidati.

Adesso Raab ride meno... Alastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Nella lettera di dimissioni, Raab dichiara di "sentirsi in dovere di accettare l'esito dell'inchiesta", ma sottolinea che il rapporto del suo avvocato Adam Tolley "ha respinto tutte le accuse contro di me, tranne due".

Lo stesso Rishi Sunak è finito sotto accusa, perchè avrebbe saputo del "comportamento inaccettabile" di Raab prima di nominarlo vice premier e ministro della Giustizia.