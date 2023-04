L'impresa di László Simet, funambolo sul Danubio nella sua Budapest

Di Euronews

Come avviene ormai da 150 anni nella capitale dell'Ungheria, Buda e Pest sono legate da un filo. Questa volta non si tratta però di un legame storico, come quello che portò alla fondazione della seconda città più grande dell'impero astroungarico (alle città autonome di Buda e Pest venne unita anche quella di Óbuda per far nascere l'odierna Budapest).

In occasione della giornata mondiale del circo sabato 15 aprile una corda lunga trecento metri ha unito le due sponde attraversate dal fiume. Sulla fune c'era l'artista 63enne László Simet, il primo uomo nella storia a compere l'impresa di attraversare il fiume Danubio senza imbracature, accompagnato solo dal suo senso dell'equilibrio.

L'iniziativa è parte del progetto Átmentem (che significa "ho superato") ed è stata organizzata dal Centro nazionale ungherese per le arti circensi. L'esibizione è l'evento di apertura delle 10° Olimpiadi internazionali del Teatro che si terranno fino al 1° luglio.

Simet aveva trascorso settimane a prepararsi per lo spettacolo. Sebbene il sole non sia mai spuntato durante l'attraversamento, la stunt star si è detto sollevato dal fatto che anche il vento e la pioggia abbiano resistito. "Una delle mie principali preoccupazioni era la potenza con cui il vento avrebbe spinto il palo, che era reso più pesante dalle telecamere montate", ha confessato Simet.

Da bambino accompagnava i genitori nei loro spettacoli circensi. L'esperienza maturata lo ha portato ad esibirsi per il Cirque du Soleil e all'evento di chiusura delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi di Londra 2012. Ha coronato il sogno di guardare dall'alto la capitale del suo Paese in punta di piedi su una fune spessa 22 millimetri.