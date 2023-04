Di Euronews

Nel fine settimana in Grecia i cristiani ortodossi celebrano la Pasqua. Parte della festa si consuma a tavola. L'agnello arrosto è uno dei piatti della tradizione.

Nel mercato centrale di Atene, i consumatori si sono messi a caccia delle offerte migliori. I prezzi elevati hanno colpito il reddito dei greci, che faticano ad arrivare a fine mese.

Prezzi in Grecia

Andreas Niotis è macellaio al mercato centrale di Varvakeios. Spiega che i commercianti hanno cercato di tenere sotto controllo i prezzi: "Negli ultimi dieci giorni i cittadini hanno fatto la spesa per la Pasqua, soprattutto agnello e capra. Un chilo di carne costa dai 9 ai 10 euro. Come sapete, l'inflazione cresce e abbiamo cercato di mantenere i prezzi ai livelli dell'anno scorso".

La maggior parte dei consumatori ritiene che i prezzi della carne siano ragionevoli. Il problema è che la maggior parte delle persone ha meno soldi da spendere.

"I prezzi sono più o meno gli stessi dell'anno scorso - dice una donna - Ma i cittadini non hanno soldi, questo è il problema. La gente non riesce a pagare le bollette".

In Grecia, oltre alla carne, si comprano candele pasquali, uova di cioccolato e regali per i bambini. Quest'anno i negozianti parlano di un volume d'affari in crescita e si aspettano buoni profitti, nonostante la crisi.

Il sostegno al reddito per gli acquisti nei supermercati

Da febbraio lo Stato greco ha garantito per un semestre il 10% degli acquisti delle famiglie nei supermercati e nei negozi di alimentari. Si parla di un budget di 220 euro, con un aumento di 100 euro per ogni componente della famiglia, entro il limite di 1000 euro.

A beneficiarne coppie con un reddito annuo fino a 24.000 euro, con ulteriori 5.000 euro concessi a figlio.