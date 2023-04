Biden a Belfast per rinsaldare la pace in Irlanda del Nord

Di Euronews

**Joe Biden**a Belfast, in Irlanda del Nord, celebra il 25° anniversario degli accordi del Venerdì Santo, la fine delle violenze dopo decenni di scontri, in questa data sstorica e in un viaggio anticipato rispetto al programma originario, torna a casa, nel paese dei suoi avi: il presidente degli Stati Uniti è arrivato martedì sera, per restare quattro giorni. Accolto dal primo ministro britannico Rishi Sunak, è stato accompagnato in albergo.

La polizia locale è in stato di massima allerta per la visita, che prevede in giornata un discorso alla nuova Ulster University. Biden ha dichiarato che la sua priorità assoluta è "assicurarsi che gli accordi irlandesi e l'accordo più recente di Windsor (dopo le restrizioni della Brexit)rimangano in vigore, per mantenere la pace". E, come amministratore, si è detto pronto a sostenere la fragile economia del paese.