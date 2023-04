Di Euronews

Peter Murrell, marito dell'ex prima ministra Nicola Sturgeon e fino alla metà di marzo dirigente del Partito Nazionale Scozzese, è stato arrestato.

Murrell si era già dimesso dalla direzione del Partito nazionale scozzese

Sebbene la polizia non abbia ancora indicato pubblicamente il nome di Murrell, non ci sono ormai dubbi sull'identità dell'uomo di 58 anni finito in manette, spiegano le stesse forze dell'ordine, "in relazione all'indagine in corso sulla gestione finanziaria del partito", dalla cui direzione lo stesso Murrell si è già dimesso il 18 marzo.

La notizia arriva a pochi giorni dal passo indietro di Nicola Sturgeon che ha lasciato la guida del governo scozzese dopo quasi un decennio.

La notizia arriva a pochi giorni dalle dimissioni da prima ministra di Nicola Sturgeon

Il partito non ha voluto per ora commentare la notizia, limitandosi ad affermare in un comunicato che "non sarebbe opportuno parlare di vicende sulle quali sono in corso indagini". In ogni caso, il movimento politico ha garantito di voler collaborare con gli inquirenti.