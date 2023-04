Un fine settimana all’insegna di tornado e tempeste devastanti negli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime del maltempo continua a salire. Sono oltre 32 i morti accertati nel Midwest. Arkansas, Tennessee, Illinois, Indiana, Alabama, Mississippi, sono 11 in tutto gli stati colpiti da sud a nord.

Migliaia di case sono distrutte o inagibili e ancora decine di migliaia di persone sono senza corrente. Gli oltre 50 tornado hanno scoperchiato i tetti e abbattuto i muri di molti edifici, ribaltato veicoli, sradicato alberi e distrutto le linee elettriche. Secondo il National Weather Service la devastazione è così diffusa che ci vorranno giorni per raggiungere tutte le aree devastate.

Lo stato dell'Arkansas il più colpito

Il Governatore dell'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha dichiarato lo stato di emergenza e attivato la Guardia Nazionale. Ieri, Sanders ha richiesto al presidente Joe Biden una dichiarazione di grave disastro per sostenere le spese dei danni causati dai tornado con le risorse federali. Il sindaco di Little Rock ha affermato che più di 2.100 case e attività commerciali sono state danneggiate in città, ma l'entità completa del danno è ancora in fase di valutazione. A Wynne centinaia di case in legno, dove abitavano circa 8.000 persone, sono state completamente distrutte dalla furia del vento.

A Belvidere, Illinois, una parte del tetto dell'Apollo Theatre è crollata mentre circa 260 persone stavano assistendo a un concerto heavy metal. Il bilancio è di un morto e oltre 40 feriti, alcuni in gravissime condizioni.

Devastazione anche nel Mississippi dove il presidente americano si era recato con la First Lady per incontrare i sopravvissuti del tornado che la settimana scorsa ha ucciso 26persone.

Il presidente Biden ha assicurato che farà tutto quello che è in suo potere per aiutare le vittime. "Ricostruiremo tutto e lo ricostruiremo meglio", ha garantito, sbloccando per lo Stato fondi federali. Ma il presidente non ha fatto in tempo a partire che una nuova allerta tornado era già scattata nell'area minacciando circa 28 milioni di persone in sette Stati.