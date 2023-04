In otto Stati degli Usa si contano i danni dei tornado

Il Sud e il Midwest degli Stati Uniti stanno contando i danni della devastazione provocata dalla serie di tornado che ha colpito diversi stati. L'Indiana, l'Iowa, l'Illinois e l'Arkansas hanno annunciato lo stato di emergenza per ottenere assistenza immediata.

Il bilancio dei morti è di almeno 26 morti, sono centinaia i feriti. Un uomo di 88 anni ha raccontato di essersi riparato nella vasca da bagno insieme a sua moglie per sfuggire alla furia del tornado dopo aver appreso dalla televisione del suo imminente arrivo. Hanno dovuto aprire finestre e porte per alleggerire la pressione della corrente inarrestabile che si abbatteva sulla casa. "Abbiamo resistito", dice. "Abbiamo sentito roba che cadeva, rumori forti, poi ha smesso ed è tornata la calma".

Loro come altri abitanti della città di Wynne, in Arkansas, hanno visto alberi di grandi dimensioni essere sradicati con facilità. Nella scuola superiore della città il tetto e le finestre sono andati completamente distrutti.

La distruzione ha colpito anche altri Stati come il Tennessee dove nella contea di McNairy si continua a liberare le persone dalle macerie, quando sono stati registrati già sette morti. Lo sceriffo della contea Guy Buck ha affermato che il tornado non ha risparmiato nessuna zona del territorio e che il bilancio avrebbe potuto facilmente aggravarsi se non fosse stata proclamata per tempo l'allerta.

Nel teatro Apollo di Belvidere, nell'Illinois, il tornado ha fatto crollare il tetto uccidendo un uomo e ferendo altre 40 persone durante un concerto. L'ultima volta che la città è stata devastata in questa misura da un tornado risale al 1967.

Nella capitale dell'Arkansas Little Rock intere aree della città sono distrutte. Qui si contano 2.600 edifici colpiti e almeno 50 feriti. Nella parte Nord della città una persona ha perso la vita.

Sono circa 85 milioni le persone residenti in otto Stati degli Usa che in qualche modo sono state colpite dagli eventi dei tornado. Si contano 400 mila abitazioni e aziende tra gli edifici che hanno problemi con le forniture di corrente elettrica. I meteorologi hanno sostenuto che ci vorranno giorni per capire l'esatto numero di tornado che si sono scagliati in questa parte del Paese.