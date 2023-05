Diritti d'autore Hussein Sayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

La gioia "di bronzo" di Odette Giuffrida. (Doha, 8.5.2023) - Diritti d'autore Hussein Sayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Euronews Sport Di Cristiano Tassinari

Sempre più azzurro il cielo sopra Doha, per i Mondiali di judo: medaglia di bronzo per Odette Giuffrida, nei -52 kg donne. Per la 28enne judoka romana è la prima medaglia mondiale. Bissa il bronzo di Susy Scutto nei -48 kg. Doppietta giapponese d'oro per fratello e sorella: Hifumi e Uta Abe

DOHA (QATAR) - I **Mondiali di judo**in corso di svolgimento a Doha sono sempre più tinti di azzurro. La "prima volta mondiale" di Odette Giuffrida Oggi c'è stata finalmente la consacrazione mondiale (intesa come competizione: perché la sua consacrazione sul tetto del Mondo è avvenuta già diversi anni fa...) di Odette Giuffrida.

Sul tatami dell'ABHA Arena, la 28enne judoka romana ha conquistato la sua prima medaglia ad un Campionato del Mondo, dopo averne disputati già 8! Odette Giuffrida ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria -52 kg.

Dopo aver sconfitto nei turni preliminari l'azera Aydan Valiyeva e la marocchina Soumiy Iraoui, l'azzurra è stata sconfitta (per somma di sanzioni) dalla quotata ungherese Reka Pupp. Nel ripescaggio, Odette ha dato il meglio di sè, battendo in rimonta, per waza-ara, l'israeliana Gefan Primo.

E nella finale per la medaglia di bronzo, ha affrontato e sconfitto la judoka kosovara Distria Krasniqi, campionessa olimpica in carica della categoria -48 kg, al termine di un incontro lunghissimo, durato quasi 12 minuti (allo scadere dell'8° minuto di Golden Score).

Decisivo un waza-ari, dopo una sfida incertissima, con entrambe le atlete a rischio di squalifica (dopo due shido) per la terza sanzione. Odette Giuffrida esulta dopo aver atterrato la kosovara Krasniqi. (Doha, 8.5.2023) AP Photo Una grandissima soddisfazione per Odette Giuffrida: nella sua bacheca ricchissima vanta un argento olimpico (Rio de Janeiro 2016) e un bronzo olimpico (Tokyo 2021) e adesso ha finalmente anche una medaglia mondiale, che ancora non era riuscita a conquistare nelle precedenti rassegne iridate. Trionfa il Giappone: i fratelli (dell'oro) Abe Fratelli d'oro! Hifumi e Uta Abe. (Doha, 8.5.2023) IJF - Euronews La medaglia d'oro nella categoria femminile -52 kg è andata alla giapponese Uta Abe (22 anni): la campionessa olimpica in carica, nella finalissima, ha battuto l'uzbeka Diyora Keldiyorova. L'altra medaglia di bronzo, oltre a quella di Odette Giuffrida, è stata conquistata dalla francese Amandine Buchard. Nella categoria -66 kg uomini, dominio assoluto giapponese: oro e argento per il Sol Levante, dopo una finalissima "derby" tra Hifumi Abe (25 anni, il fratello maggiore di Uta Abe), vincitore, e Joshiro Maruyama, sconfitto a testa alta. Le medaglie di bronzo sono state conquistate da Baskuu Yondonperenlei (Mongolia) e da Walide Khyar (Francia). La famiglia Abe, anche a Doha, scrive un'altra pagina di storia del judo, conquistando - entrambi, fratello e sorella, Hifumi e Uta - il titolo mondiale nella stessa edizione dei Campionati del Mondo. Gli azzurri: Elios Manzi 7°, Matteo Piras fuori al 2° turno Buona la prova, nei -66 kg uomini, di Elios Manzi.

Dopo aver sconfitto nei primi turni il bulgaro Yanislav Gerchev e l'azero Orkhan Safarov, il 27enne judoka messinese si è dovuto arrendere di fronte al mongolo Yondoperenlei, che poi ha conquistato la medaglia di bronzo.

Per Elios Manzi, 7° posto finale. Una vittoria e una sconfitta (con sorteggio sfortunato) per Matteo Piras, sempre nei -66 kg.

Dopo aver battuto il nigeriano Ismael Alhassone, il 29enne judoka torinese, quest'anno bronzo nel Grand Slam di Tbilisi, è stato sconfitto proprio dall'imbattibile Hifumi Abe, poi trionfatore della medaglia d'oro. Il Medagliere: 3 ori giapponesi su 4! Nel medagliere, dopo appena due giorni di competizione, allunga già nettamente il Giappone, con 3 ori, 2 argenti e un bronzo.

Segue la Spagna con un oro (Francisco Garrigos, ieri, nei -60 kg).

L'Uzbekistan è al 3°, con 2 argenti, quindi la Francia con 2 argenti e un bronzo, l'Italia è al 5° posto con 2 bronzi (Scutto + Giuffrida), quindi Georgia, Corea del Sud e Mongolia con un bronzo. Altri 10 titoli mondiali (5 maschili e 5 femminili) sono ancora da assegnare in questi Campionati del Mondo di judo di Doha2023, in cartellone fino a sabato 13 maggio.