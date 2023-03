Alexei Moskalev, il 53enne padre di Masha, bambina di 13 anni denunciata nella sua scuola per un disegno contro la guerra in Ucraina, è stato arrestato in Bielorussia.

Un'udienza sulla custodia della bambina si terrà il 6 aprile

L'uomo, dopo la denuncia piovuta sulla figlia, ha raccontato i fatti sui social network. Successivamente è stata avviata un'azione giudiziaria nei suoi confronti. L'accusa è di aver gettato discredito sulle forze armate russe.

Moskalev è quindi evaso dagli arresti domiciliari, prima di finire in manette. Il suo avvocato non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con lui. Un'udienza nel corso della quale si deciderà sulla custodia della figlia è prevista per il 6 aprile.