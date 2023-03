Padre di tre bambini, vedovo. Sua moglie è morta in un campo profughi, in Grecia. E il genitore, assieme ai figli, di 9, 7 e 4 anni, è stato accolto in Portogallo, nell'ambito dei progetti cooperazione europa. Eccolo, il profilo dell'uomo che, armato di coltello, ha ucciso due donne e ferito altre tre persone nel centro Ismaili, alla periferia di Lisbona, una comunità di muslmani che aderisce ai valori sciiti e opera anche con i rifugiati. A spiegarlo il ministro degli Affari interni, Jose Luis Carneiro, che ha anche detto che l'aggressore, "relativamente giovane", "ha beneficiato dello status di protezione internazionale".

Per chiarire i motivi del gesto, proseguono le indagini immediatamente avviate dalla polizia che è intervenuta sul posto, disarmato e arrestato il killer.