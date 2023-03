Stoltenberg: "Con nuovi stati-membri Nato più forte"

Il segretario generale Jens Stoltenberg ha dato il benvenuto al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre nel quartier generale della NATO. I due hanno discusso del ruolo della NATO nella protezione dell'infrastruttura critica sottomarina, vitale per la sicurezza degli alleati.

I due hanno anche visitato una piattaforma di gas naturale, al largo della costa della Norvegia, insieme al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Stoltenberg ha sottolineato che la NATO sta intensificando il lavoro per garantire infrastrutture critiche, con una maggiore presenza militare, una maggiore consapevolezza situazionale e una maggiore cooperazione con i partner internazionali e il settore privato.

Stoltenberg ha ringraziato il primo ministro Gahr Støre per il ruolo della Norvegia nell'aiutare l'alleanza a comprendere e affrontare le sfide nell'alto nord, anche ospitando esercitazioni della NATO. Stoltenberg ha anche la Norvegia per altri contributi alla NATO, incluso il servizio nel gruppo di battaglia multinazionale in Lituania. Ha accolto con favore gli aiuti significativi della Norvegia all'Ucraina e ha sottolineato la necessità di continuare a sostenere l'assistenza per l'Ucraina, in quanto resiste all'invasione russa.

I due leader hanno anche affrontato l'adesione della Finlandia e della Svezia. Stoltenberg ha dichiarato: "Accolgo con piacere il fatto che Turchia e l'Ungheria sono pronte a ratificare l'ingresso della Finlandia nella NATO". Ha poi sottolineato che: "Per me, è una priorità assoluta adesso assicurare l'adesione della Svezia".