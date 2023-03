Crolla una miniera in Spagna, 3 morti

Dramma in una miniera di Súria, in provincia di Barcellona, dove tre persone sono rimaste sepolte a oltre 900 metri di profondità. Sono un operaio e due studenti di geologia che svolgevano lavori di mantenimento. diversi esponenti del governo regionale si sono recati alla miniera per seguire in prima persona le operazioni di soccorso. Il capo del governo regionale ha dovuto confermare che c'erano tre vittime.

Così il capo del governo regionale Pere Aragonés: “Purtroppo oggi dobbiamo confermare la morte di tre giovani mentre svolgevano lavori in miniera. E, quindi, in questo senso, la prima cosa che vogliamo trasmettere è il nostro cordoglio a le loro famiglie di quei tre giovani che avevano una trentina d'anni.Vogliamo trasmettere il mio cordoglio alle famiglie ma anche a tutti i loro compagni di lavoro in azienda".

La giunta regionale ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. La miniera era stata recentemente ispezionata e non erano state registrate irregolarità. Tuttavia, non è la prima volta che subisce un incidente. Nel 2013, due lavoratori sono morti in un'altra frana.