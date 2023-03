Greci in strada. Rabbia per la strage ferroviaria

Si susseguono le manifestazioni di critica alle autorità dopo la strage ferroviaria in Grecia. La gente è infuriata anche perché è iniziato lo scaricabarile delle responsabilità.

Dice uno studente: "La prima cosa che ho provato è stata la tristezza, poi è arrivata la rabbia. Poiché questo crimine stava per accadere, gli operai della linea li avevano avvertiti a lungo".

Così Elina Cherikaki, Consiglio dei genitori della regione dell'Attica: "Stiamo crescendo i nostri figli per essere felici. Non li alleviamo per vederli morti, così che le aziende possano realizzare profitti".

Il corrispondente di Euronews, Ioannis Karagiorgas, dice: "Le lacrime si sono asciugate e sono diventate rabbia. Questo crimine non sarà dimenticato". Questa frase è al centro della grande manifestazione di Atene dopo la tragedia di Tembi. Studenti, genitori, lavoratori e persone di ogni età chiedono al governo greco l'ovvio: proteggere la vita umana".

In alcuni casi le manifestazioni sono degenerate e si sono verificati scontri con la polizia chhe hanno portato a numerosi arresti

Dice Giorgos Gerapetritis, Ministro dei Trasporti: "Devo nuovamente scusarmi, come ho fatto fin dal primo momento in cui sono entrato in carica, a nome del governo e personalmente, a nome delle famiglie delle vittime, di tutti i cittadini greci. Il sistema ferroviario non si riavvierà fino a quando non ci saranno un aggiornamento tecnologico e solo in condizioni di completa sicurezza."