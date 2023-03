Ucraina, "i negoziati di adesione al'Ue potrebbero iniziare quest'anno"

I negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione europea che potrebbero aprirsi già quest'anno. È quanto emerge dall'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in visita a Kiev per la seconda volta dall'inizio della guerra.

"È un piacere tornare da queste persone coraggiose che hanno ispirato il mondo, questi eroi che rifiutano di arrendersi. Queste persone che hanno sacrificato tutto per i nostri valori. La loro casa è nell'Unione europea" ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo.

L'Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all'Ue nel giugno scorso, dopo averne fatto richiesta pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa.

Metsola ha anche esortato gli Stati membri a fornire a Kiev tutto il supporto militare possibile, anche con l'invio di jet da combattimento.

Il Parlamento Europeo chiede di

aumentare le sanzioni alla Russia e di chiudere le scappatoie. (...) L'appeasement non ha mai funzionato. Roberta Metsola Presidente del Parlamento europeo

Durante la sua visita a Kiev, Metsola ha anche chiesto di aumentare le sanzioni contro la Russia. "Il Parlamento Europeo chiede di aumentare le sanzioni alla Russia e di chiudere le scappatoie. Non ci può essere pace senza responsabilità. Non ci può essere pace senza libertà, giustizia e dignità: l'acquiescenza (appeasement) non ha mai funzionato".