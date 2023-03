10 anni di carcere per il premio Nobel per la pace bielorusso Ales Bialiatski. L’attivista è stato condannato dal tribunale di Minsk. A renderlo noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti".

Il procedimento penale nei confronti dell’uomo e di altri fondatori dell'organizzazione per la tutela dei diritti umani Viasna, non riconosciuta dalle autorità bielorusse, è stato avviato lo scorso gennaio.

Con un comunicato, la stessa Ong ha fatto sapere che Bialiatski, in carcere dal luglio del 2021, è stato condannato per contrabbando e finanziamento di "attività che violano gravemente l'ordine pubblico". Secondo "Ria Novosti", gli altri imputati sono stati condannati a pene che vanno dai sette ai nove anni di reclusione.

Chi è Ales Bialiatski

Il premio Nobel per la pace è noto soprattutto per essere il presidente della ONG per i diritti umani Viasna, fondata dal 60enne, nel 1996 per dare assistenza finanziaria e legale ai prigionieri politici in Bielorussia e alle loro famiglie.

Fu tra le persone che contribuirono maggiormente a creare e a mantenere attivo il movimento bielorusso per la democrazia a partire dagli anni Ottanta. Nel 2020 fu arrestato per aver partecipato alle proteste di massa che avevano seguito la vittoria di Lukashenko alle ultime elezioni in Bielorussia, che l’opposizione e le organizzazioni indipendenti a livello internazionale avevano considerato truccate.

Era già stato in prigione dal 2011 al 2014 con accuse di evasione fiscale, che lui aveva sempre negato e che, come quelle più recenti, erano ritenute da molti politicamente motivate. Il processo nei suoi confronti ha preso il via a Minsk a gennaio.

La difesa della democrazia

Bialiatski è comparso con i suoi più stretti collaboratori, Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich, anch'essi detenuti, nella gabbia riservata agli imputati. Sono stati imprigionati dopo le massicce proteste anti-regime del 2020, in seguito all'autoproclamata vittoria delle elezioni presidenziali di Alexander Lukashenko, al potere dal 1994.

Il proselitismo del movimento è stato gradualmente disinnescato da arresti di massa, esilio forzato e dalla cattura di attivisti, giornalisti e leader di ONG. L'Occidente ha adottato sanzioni contro Minsk, che contianua peró a godere del sostegno di Mosca.

La vittoria del Premio Nobel

Viasna, il principale gruppo bielorusso per i diritti umani fondato da Bialiatski nel 1996, è anche co-ricevente del Premio Nobel per la pace 2022, insieme ad altre due organizzazioni per i diritti umani, Memorial (Russia) e il Centro per le libertà civili (Ucraina).