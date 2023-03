La Moldova protesta: contro il rischio guerra e contro il carovita

Chisinau ribolle.

Dopo la grande protesta di piazza del 19 febbraio scorso contro il carovita, un'altra manifestazione antigovernativa nella capitale della Moldova ha portato in piazza - martedì 28 febbraio - migliaia di cittadini moldavi.

Durante la protesta, i manifestanti hanno chiesto che il nuovo governo filo-occidentale della Moldova. guidato dal premier Dorin Recean - in carica dal 16 febbraio -prenda provvedimenti contro il carovita e, in particolare, contro le pesanti bollette energetiche arrivate nelle case dei moldavi e non coinvolga la Moldova nella guerra.

La protesta a Chisinau è stata organizzata dal gruppo "Movimento per il popolo". sostenuto dai membri dello "Shor Party", partito filo-russo che detiene sei seggi (su 101) nel Parlamento moldavo. Ad arringare la folla, la vicepresidente delllo "Shor Party", Marina Tauber.

Sventolano le bandiere moldave nella manifestazione di Chisinau. (28.2.2023) Aurel Obreja/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

I manifestanti hanno sventolato bandiere moldave e in molti hanno gridato alla presidente Maia Sandudi dimettersi.

Dozzine di pullman hanno trasportato manifestanti in autobus da tutto il Paese, causando ingorghi al traffico, mentre centinaia di poliziotti si sono schierati per i controlli di sicurezza di tutti i veicoli in ingresso a Chisinau.

Il leader del partito Shor, l'oligarca moldavo in esilio Ilan Shor, ha accusato la polizia di "aver tentato di ostacolare la manifestazione pacifica"