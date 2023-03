Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Christopher Wray ha dichiarato che l’agenzia ritiene che il Covid-19 abbia avuto origine «molto probabilmente» in un «laboratorio controllato dal governo cinese». Nel dettaglio, dice Wray all’emittente Fox News, il virus sarebbe nato da un incidente in un laboratorio, propagandosi.

L’ipotesi della fuga da laboratorio per Pechino è "politicizzare il problema"

I commenti di Wray arrivano in una fase di nuove tensioni e indagini sull’origine dell’emergenza sanitaria. L’ambasciatore statunitense in Cina ha chiesto a Pechino di «essere più onesto» sulle origini del Covid, accusando fra le righe le autorità di aver interferito con una ricerca imparziale sul virus.

Nell’intervista, rilasciata il 28 febbraio, Wray ha detto che la Cina «ha fatto del suo meglio per cercare di ostacolare e offuscare» la ricerca in quella direzione. E questo, ha aggiunto, «è un peccato per tutti».

Alcuni studi ipotizzano che il virus sia stato trasferito dagli animali agli esseri umani a Wuhan, in Cina, forse al mercato dei frutti di mare e della fauna selvatica della città.

Il centro si trova a circa 40 minuti di auto da un laboratorio di virus leader a livello globale, il Wuhan Institute of Virology, che ha condotto ricerche sui coronavirus. Altre agenzie governative statunitensi hanno tratto conclusioni diverse da quelle dell’Fbi, con vari gradi di fiducia nei loro risultati.

Il governo cinese ha replicato ai commenti di Wray, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri: «Alcune parti dovrebbero smetterla di rivangare la narrativa della ’fuga di laboratorio’, smettere di diffamare la Cina e di politicizzare la ricerca delle origini», Pechino ha ricordato anche un’indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2021 che ha definito «estremamente improbabile» la teoria della fuga dal laboratorio.