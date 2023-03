A quanti anni ci si può sposare legalmente in Europa?

In Inghilterra e Galles, l'età minima legale per potersi sposare è stata aumentata da 16 a 18 anni. Ciò allo scopo di proteggere maggiormente i minorenni da possibili casi di sfruttamento, in particolare nel caso dei matrimoni forzati. Ciò significa che chi ha 16 o 17 anni non potrà più né contrarre matrimonio né un'unione civile. E questo anche in presenza del consenso dei genitori.

Secondo la deputata conservatrice Pauline Letham, che ha proposto la modifica della normativa, "si tratta di un giorno da ricordare per tutti gli attivisti che per cinque anni hanno lavorato incessantemente affinché venissero vietati i matrimoni precoci nel nostro Paese. Attraverso questa normativa proteggeremo milioni di ragazzi e ragazze nei prossimi anni da questo flagello”.

La celebrazione di matrimoni tra minorenni, in Inghilterra e Galles, può comportare ora fino a sette anni di reclusione. Un passo avanti concreto sul fronte dei matrimoni precoci. Ma come vengono definiti esattamente questi ultimi? Secondo l'Unicef si tratta dei casi in un cui uno dei due o entrambi gli sposi (ma sono incluse anche altre tipologie di unioni informali) presenti un'età inferiore a 18 anni. Ovvero la soglia diffusamente riconosciuta come il momento in cui si diventa adulti e si può godere appieno dei diritti civili.

“Il matrimonio precoce è sinonimo di schiavitù”

Le Nazioni Unite sottolineano inoltre come il matrimonio minorile violi i diritti dei bambini e debba per questo essere riconosciuto come una forma di schiavitù. Le ragazze alle queli viene imposto di sposarsi, infatti, in non pochi Paesi del mondo rischiano poi di diventare delle schiave sessuali, di non poter ricevere un'istruzione, di non avere accesso ai servizi sanitari e di subire violenze fisiche e psicologiche.

Il matrimonio precoce e forzato può causare danni irreparabili secondo le Nazioni Unite: - i minorenni risultano maggiormente esposti a casi di violenza domestica; - rischiano di non proseguire gli studi, con conseguente perdita di autonomia finanziaria e limitate opportunità di carriera; -vedono aumentare le possibilità di gravidanze precoci; - presentano maggiori probabilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili; - rischiano di soffrire di ansia derivante dall'allontanamento dalla famiglia, dagli amici e dalla vita sociale.

Per questo la stessa Onu si è prefissata l'obiettivo di azzerare i casi di matrimoni precoci entro il 2030. Non soltanto per tutelare i diritti dei minorenni: una ricerca sottolinea che evitare nozze in età inferiore ai 18 anni contribuisce a consentire alle ragazze di completare i loro percorsi di studi, di ritardare la maternità, di trovare un lavoro retribuito e realizzarsi a livello perasonale. Il che può generare miliardi di dollari in termini di reddito e di produttività, dal punto di vista economico.

I dati relativi ai matrimoni tra minorenni Unicef

Sono più di 650 milioni nel mondo le ragazze e i ragazzi che si sono sposati prima di raggiungere la maggiore età. Parliamo dunque di una giovane donna su cinque a livello globale. Per i ragazzi, il dato è decisamente inferiore: un caso ogni 25. I dati dell'Unicef precisano che la maggior parte dei matrimoni avviene tra ragazzi di età compresa tra 16 e 17 anni, ma esiste anche un 5% di ragazze che si presentano all'altare a meno di 15 anni.

Mentre il fenomeno dei matrimoni forzati è maggiormente diffuso nei Paesi a basso reddito, ma anche quelli più sviluppati non ne sono esenti.

Qual è l'età minima per i matrimoni nei Paesi dell'Unione europea

In tutti gli Stati membri dell'Ue l'età legale per il matrimonio è fissata a 18 anni. Tuttavia, molte leggi nazionali prevedono la possibilità di sposarsi prima del raggiungimento della maggiore età con il consenso dei genitori o di un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Solo in Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia non è possibile sposarsi in alcun caso prima dei 18 anni. La legge polacca distingue invece tra uomini e donne: una donna può chiedere di sposarsi a partire dai 16 anni, mentre tale possibilità non esiste per gli uomini.

La situazione nei Paesi candidati ad entrare nell'Ue

Serbia

Secondo la legge serba, una persona che abbia raggiunto la maggiore età (18 anni) può contrarre matrimonio. In casi eccezionali, su decisione del tribunale, il matrimonio è consentito anche a chi ha compiuto soltanto 16 anni. Nel 2020, 47 minorenni si sono sposati nella nazione dei Balcani.

I matrimoni con o tra persone di età inferiore a 16 sono vietati, in linea teorica. Sempre nel 2020, le forze dell'ordine hanno recensito 191 casi di ragazzini che lo avevano fatto in modo illegale: si tratta di 11 ragazzi e 180 ragazze.

Albania

Secondo la legge albanese, il matrimonio può essere contratto tra un uomo e una donna di età pari o superiore a 18 anni. Tuttavia, tribunale del luogo in cui vengono celebrate le nozze può, se sussistono motivi adeguati, autorizzare la celebrazione prima del raggiungimento di tale età. Questa eccezione non specifica un'età minima per il matrimonio, demandando dunque al giudice di stabilire cosa sia meglio fare caso per caso. L'Albania si è in ogni caso impegnata ad eliminari i casi di matrimoni precoci e forzati entro il 2030.

A livello statistico, i casi di nozze con ragazze di età inferiore a 18 anni sono aumentati dai 10 del 2016 ai 34 del 2017. Mentre per quanto riguarda i ragazzi la quota è rimasta pari a 46. Si tratta tuttavia solamente dei dati ufficili, che nonforniscono un quadro esaustivo dei matrimoni precoci in Albania. Sono conteggiati infatti solo i matrimoni ufficiali e non le unioni informali.

Il codice penale albanese precisa inoltre che l'età minima per avere rapporti sessuali consensuali è di 14 anni. Ogni caso che riguardi bambini di età inferiore è punito in quanto stupro.

Ucraina

In Ucraina è necessario avere almeno 18 anni e non presentare legami familiari per poter contrarre matrimonio. Anche in questo caso è possibile da parte di un giudice disporre una deroga, ma è necessario che si siano superati almeno i 16 anni, e sussistano motivazioni specifiche che giustifichino le nozze precoci. Non è inotre ammessa alcuna interferenza da parte di terzi nella decisione.

Moldavia

Secondo il codice moldavo, l'età minima per il matrimonio è di 18 anni. Tuttavia, le persone possono sposarsi dopo aver compiuto 16 anni con il consenso dell'autorità locale di tutela o dei genitori.

Georgia

Per sposarsi bisogna in Georgia occorre avere almeno 18 anni, essere sani di mente e non presentare un coniuge in vita da un precedente matrimonio non sciolto. A determinate condizioni, però, le nozze sono consentite anche ai ragazzi di 17 anni.