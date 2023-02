Le autorità russe sono determinate a distruggere la stampa libera , ma dopo l'invasione dell'Ucraina la lotta è diventata più feroce. Secondo le nuove leggi , chiunque chiami guerra ciò che sta accadendo in Ucraina è ritenuto penalmente responsabile.

"Già all'inizio di marzo, nei primi giorni dopo l'introduzione della censura militare, la polizia è venuta da noi, con le armi - spiega Denis Kamaliagin, caporedattore di Pskovskaya Gubernia - e ha spaventato tutti i miei stagisti che in quel momento erano in redazione. Hanno minacciato di mandarli al fronte il giorno dopo. Gli stagisti sono giovani, in età militare. Tutte le nostre attrezzature sono state sequestrate".

Kamaliagin continua comunque il suo lavoro presso il Media Hub di Riga, che dall'inizio della guerra ha fornito assistenza a più di 500 operatori dei media provenienti dall'Ucraina, dalla Bielorussia, ma soprattutto dalla Russia.

Nei primi mesi della guerra, i giornalisti che lavoravano in Russia sono stati invitati a trasferirsi a Riga dal Ministro degli Affari Esteri lettone. Deutsche Well e BBC Russian Services, Washington Post e altri hanno aperto uffici in Lettonia. Anche i principali media russi di opposizione, come Meduza, Novaya Gazeta, la televisione Current Times e Radio Free Europe/Radio Liberty, hanno sede a Riga.

Elmars Svekis, capo ufficio di radio Libera Europa, racconta:

"Consideriamo Riga come una sede strategica da cui ascoltare ciò che pensano i russi, compresi quelli in esilio. Abbiamo ancora contatti con alcuni dei nostri giornalisti e colleghi che continuano a lavorare in condizioni di grave pericolo . E ci rivolgiamo non solo al pubblico di lingua russa in Russia, ma anche nell'Unione Europea".

Il fact checking che smentisce i messaggi della propaganda russa e il giornalismo d'inchiesta sono diventati generi cruciali. Mentre per comunicare con i colleghi e gli informatori in Russia, i giornalisti utilizzano strumenti di comunicazione anonimi e social network.

"Le voci dalla Russia si fanno sentire. Ed è molto necessario che vengano ascoltate. E, naturalmente, in un certo senso, possiamo diventare la voce delle persone rimaste in Russia, che non sono d'accordo con ciò che sta accadendo". Timofey Rozhanskiy giornalista

Sebbene la Russia limiti attivamente l'accesso ai media indipendenti e minacci coloro che leggono o guardano queste pubblicazioni, i giornalisti sono fiduciosi che i contenuti da loro prodotti raggiungano un vasto pubblico di milioni di persone in Russia.

"Sappiamo che nell'ultimo anno, all'inizio della guerra e al momento dell'annuncio della mobilitazione nel settembre 2022, tutti i media indipendenti hanno avuto un numero record di spettatori. La gente - dice Kiryl Martinov, caporedattore di Novaya Gazeta - era molto desiderosa di capire cosa stesse realmente accadendo".

Per molti giornalisti, trasferirsi dalla Russia a Riga è stata una soluzione temporanea adottata in fretta. Tuttavia, percepiscono già che questa 'soluzione temporanea' potrebbe durare a lungo, se non addirittura per sempre".