MSC 2023, Il ruolo del dragone nella guerra ucraino-russa

La sicurezza in Europa dev'essere completamente ripensata. Sono le parole d'ordine della MSC la conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera giunta alla 59esima edizione. Si svolgerà dal 17 al 19 febbraio 2023 presso l'Hotel Bayerischer Hof dela città bavarese.

Più in generale, questo conflitto richiede una riconsiderazione dei principi guida e degli ideali del sistema internazionale, attualmente attraversati da "visioni". Spesso visioni divise fra democrazia e autocrazia.

Ecco sei cose a cui fare attenzione:

Primo, la Cina

L'obiettivo principale della conferenza sarà quello di definire quali dovrebbero essere i rapportoi dell'Unione europea con la Cina, sia nel suo insieme che con i singoli paesi. Questo secondo punto è più difficile di quanto non fosse in passato a causa della connessione tra espansione economica e sicurezza nazionale, che si tratti di innovazione, commercio, energia o lotta alla pandemia.

La collaborazione sino-russa continuerà ad essere sotto i riflettori un anno dopo la loro dichiarata "alleanza senza limiti" e la Cina continuerà ad aiutare la Russia con le forniture necessarie. A Monaco tuttavia è prevista la partecipazione di Wang Yi, ex ministro degli Esteri e nuovo membro del Politburo, mentre la Russia non ha ricevuto un invito ufficiale per la prima volta da molti anni (la Russia non ha inviato nessuno nel 2022).

Mirko Campochiari, uno degli analisti militari italiani di maggior successo sul web, dice: "Si pensa che la Cina voglia fare un gioco chiamato escalate to de-escalate, una mano di poker. Creano una situazione di crisi e poi offrono una compensazione o una riconciliazione politica. La Cina non si è ancora esposta sulla guerra in Ucraina. In parte perché la Cina ha una politica molto attenta e orientata al soft power. Se decideranno di uscire allo scoperto e avere un ruolo nel conflitto, diventando attori importanti e cerccando di mediare la crisi ucraina, questo potrebbe portare loro grandi guadagni di visibilità, ma potrebbe anche essere un grave fallimento. Potrebbe minare il modo in cui la Cina vede se stessa (come potenza mondiale). Pertanto non credo che la Cina avrà alcun ruolo in questo conflitto, per non parlare del fatto che, una Russia debole, alla lunga potrebbe anche fare comodo alla Cina, perché Pechino potrebbe così acquistare idrocarburi e gas a buon mercato, visto che la Russia dovrà necessariamente trovare altri mercati".

Secondo, l'Ucraina

Diversi giorni dopo la Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel 2022, i soldati russi hanno occupato per la prima volta l'Ucraina. La resilienza dei due eserciti opposti sarà un argomento molto dibattuto una volta tornata la primavera. Secondo il piano esistente, la guerra probabilmente continuerà all'infinito. Anche se ci sono state molte perdite e danni, non sembra che questa strategia sarà contrastata nel prossimo futuro.

Christoph Heusgen, il nuovo capo di MSC, è favorevole alla vendita di aerei da combattimento all'Ucraina, chiaramente in contrasto con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dopo aver dispiegato 31 carri armati Abrams in Ucraina il mese scorso, il Pentagono sembra essere d'accordo con questa idea.

Terzo, la NATO

Verrà probabilmente esaminato se la NATO possa mantenere la sua unità a lungo termine così come l'allargamento della divisione Est/Ovest. Nonostante l'unità determinata dalla situazione attuale, molti Stati membri orientali che condividono un confine con la Russia ritengono che gli Stati occidentali agiscano in modo irrazionale il più delle volte. La capacità dell'alleanza di adattarsi a questa divisione, di essere agile ed essere in grado di soddisfare le esigenze dell'attuale ambiente di sicurezza determinerà il suo successo in futuro.

Altre discussioni si concentreranno sulla questione dell'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO, che dipendono, in ultima analisi, dall'approvazione della Turchia. Un dossier che dovrebbe rimanere fermo fino alle elezioni presidenziali turche alla fine di quest'anno. Si discuterà della richiesta di adesione dell'Ucraina alla Nato, ma non è prevista alcuna decisione immediata. Al vertice della NATO che si terrà a luglio a Vilnius, è probabile che i membri si concentrino sull'integrazione operativa dell'Ucraina, che potrebbe assumere la forma di un Piano d'azione per l'adesione (MAP).

Probabilmente ci si concentrerà sul rafforzamento operativo per il pilastro europeo della NATO. Coloro che sostengono l'autonomia strategica europea sono stati ignorati nel contesto della guerra in Ucraina poiché la priorità è che l'intera alleanza formi un blocco contro la Russia.

Quarto, le spese per la difesa

In questo nuovo contesto geopolitico, Germania e Francia hanno promesso finanziamenti per miliardi di euro ciascuno per sostenere e modernizzare le loro forze armate, sollevando importanti domande per le imprese su come accedere a questi fondi, quanto andrà alle società nazionali, se le società straniere possono ricevere finanziamenti, ecc. Domande importanti in una situazione in cui le imprese sono più visibili che mai alla conferenza.

il luogo della conferenza

Cinque, Energia e ambiente

Poiché gli impegni dei governi nell'utilizzo di fonti di energia verde continuano a essere messi a repentaglio dall'attuale problema della sicurezza energetica, l'energia emergerà come una questione cruciale. Gli europei continueranno a parlare di come allentare i loro rigorosi limiti collettivi sui sussidi statali e di come rispondere all'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti. Potrebbe anche essere presente un focus sull'urgenza di aumentare la resilienza agli impatti climatici, come la migrazione, soprattutto in aree del mondo che hanno già visto conseguenze significative dai cambiamenti climatici, come l'Africa e il sud-est asiatico.

Sei, sicurezza informatica e tecnologia

In particolare tra l'UE e gli Stati Uniti, ci si concentrerà probabilmente sull'ampliamento della collaborazione attraverso la definizione collaborativa di standard nei settori della tecnologia e della sicurezza informatica, nonché una continua dedizione a un ambiente informativo democratico e affidabile. Il Digital Services and Digital Markets Act, che mira a creare un ambiente online più sicuro, salvaguardare i diritti fondamentali degli utenti, identificare ed eliminare i gatekeeper e garantire condizioni di parità per le imprese, sarà messo in evidenza insieme ad altri regolamenti tecnologici europei.