359° giorno di guerra. La battaglia per la conquista di Bahkmut rimane centrale nell'attuale scacchiere della guerra in Ucraina.

L'esercito ucraino sta cercando di difendere la posizione, ma i russi continuano lentamente ad accerchiare sempre di più la città (dei quasi 80.000 abitanti ne sono rimasti 6.000, esortati ad abbandonare le loro case il prima possibile).

Conquista o negoziati?

Secondo Evgeny Prigozhin, leader del gruppo mercenario russo Wagner, le forze russe conquisteranno Bakhmut nei prossimi due mesi.

Un alto funzionario dell'intelligence americana, intanto, ha assicurato che nessuno dei due Paesi alla fine raggiungerà i suoi obiettivi militari finali, quindi la guerra finirà necessariamente con i negoziati.

Zelensky incontra il ministro della Difesa israeliano Eli Cohen. (Kiev, 16.2.2023) Telegram

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla BBC e nel videomessaggio al Festival del Cinema di Berlino, ha ribadito che non pensa affatto di rinunciare a nessuna terra ucraina in cambio della pace.

"L'arte può restare fuori dalla politica? No, quando è una politica di aggressione. In questo caso l'arte non può essere neutrale". Volodymyr Zelensky nel videomessaggio al Festival del Cinema di Berlino

Scambio di prigionieri

Mosca e Kiev sono, comunque, riusciti a concordare uno scambio di prigionieri, che ha riportato a casa circa 100 ucraini e altrettanti russi.

Ma nel resto del territorio i bombardamenti russi continuano senza sosta. Città come Kherson si aspettano presto una nuova offensiva.

Le forze russe stanno usando missili e palloni-esca per cercare di "sfinire" le difese antiaeree ucraine.

Nella notte, i missili hanno colpito la regione di Kyrovohrad e persino Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia.

Cinque le vittime (e nove feriti) in una zona residenziale di Bakhmut.

Sfida a distanza

Il presidente americano Joe Biden, il 21 febbraio, dal Castello di Varsavia, terrà un discorso in vista del primo anniversario dell'inizio della guerra.

È lo stesso giorno previsto per il discorso di Vladimir Putin, in una sorta di sfida a distanza.