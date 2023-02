È stato uno dei tanti momenti salienti di una lunga carriera di compositore.

Burt Bacharach, morto a 94 anni a Los Angeles, stava ricevendo un Oscar per la sua canzone "Raindrops keep fallin' on my head", colonna sonora del film "Butch Cassidy and the Sundance Kid".

Mezzo mondo canticchia quella canzone sin dagli anni '70, ma Bacharach era conosciuto nel mondo della musica già da 20 anni prima.

Ha composto per artisti come Aretha Franklin, Tom Jones, i Beatles e Dionne Warwick.

AP Photo KEVORK DJANSEZIAN/1999 AP

Sposato quattro volte, ha ricevuto numerosi Grammy per il suo lavoro e persino il Premio Gershwin da Barack Obama, che peraltro aveva cantato un pezzetto della sua "Walk on By" durante la campagna elettorale.

Uno dei momenti più tristi della sua vita è stato il suicidio della figlia.

Il 3 marzo prossimo, è prevista l'uscita di una raccolta discografica che celebra 30 anni di collaborazione con Elvis Costello.