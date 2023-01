Renault riduce la sua presenza nel matrimonio con Nissan

Renault sta riducendo la sua partecipazione in Nissan dal 43,4% al 15% come parte di un importante riequilibrio in questo matrimonio fra i giganti dell'automobile. Obiettivo riportare una sorta di parità fra le società. Questa incertezza era stata causa di attrito, soprattutto dopo che Nissan aveva cominciato a realizzare più benefici.

La Renault non si priverà immediatamente delle rimanenti azioni dei suoi partner giapponesi, ma le trasferirà a un trust in Francia con poteri di voto ridotti.

Le tensioni tra le due parti sullo squilibrio azionario hanno raggiunto l'apice dopo la drammatica caduta di Carlos Ghosn, arrestato in Giappone con l'accusa di frode fiscale nel 2018. Successivamente l'uomo è riparato in Libano dove si trova tuttora.