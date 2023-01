C'era stata una discussione telefonica molto accesa tra l'ex premier britannico Boris Johnson e i presidente russo Vladimir Putin prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Johnson aveva detto a Putin che la guerra sarebbe stata una catastrofe totale. Putin, assicura Johnson, ha risposto che non voleva fargli del male, ma che "con un missile sarebbe bastato un minuto"... "o qualcosa del genere".

Bugie, rivendica il Cremlino!

È quanto controbatte il portavoce del Cremlino Peskov “No, quello che ha detto il Signor Johnson non è vero. Una menzogna consapevole o meno, bisogna chiedere al Signor Johnson per quale scopo ha scelto questa distorsione. O era incosciente o non capiva cosa gli stesse dicendo il presidente Putin".

Dichiarazioni alla BBC

Johnson ha rilasciato queste dichiarazioni alla BBC in un programma in onda lunedì sera. Il leader britannico non è mai stato in buoni rapporti con Putin ed è uno dei sostenitori dell'Ucraina oltre ad essere uno di quelli che più ha inneggiato alla guerra ed ha invitato a mandare presto armamenti a Kiev.