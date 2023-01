Il loro paese, l'Ucraina, è devastato dalla guerra, ma per alcuni ragazzi, a Kiev, c'è - almeno a volte - una parvenza di vita normale.

Marmellata...in prima linea

Preparare la marmellata a scuola sarebbe una attività divertente per la maggior parte dei bambini. Ma In questo caso, quello che stanno facendo è ancora più importante: perché andrà in prima linea.

"Abbiamo una compagna di classe il cui padre è al fronte. Quindi, gli manderemo la marmellata che stiamo preparando. A lui e a tutti i soldati", dice uno dei ragazzi.

"La marmellata è per il soldati!" Screenshot AFP Video

In un'altra classe, gli alunni più grandi cantano fabbricano candele per i soldati nelle trincee.

Un'occasione per contribuire, nel loro piccolo, alla battaglia per la libertà dell'Ucraina.

"La scuola deve continuare"

Nei villaggi più vicini alla prima linea, insegnanti e studenti hanno dovuto adattarsi a condizioni ancora più dure.

Quando, ad aprile, la scuola di Shandryholove, nella regione di Donetsk, fu distrutta dai bombardamenti russi, un insegnante, Oleksandr, insieme alla moglie Larisa, ha trasformato il soggiorno di casa sua in una classe, ospitando 11 alunni, dai 4 ai 16 anni.

Racconta il professor Oleksandr Pogoryelov: "Quando la scuola è stata distrutta, ho deciso di fare le lezioni a casa, cosi gli studenti possono stare in contatto tra loro. Insegno lingua e letteratura ucraina, biologia, geografia e matematica. La scuola deve continuare".

Mentre dopo 337 giorni la guerra continua, l'anno scolastico non può fermarsi.