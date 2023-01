Apre a Rio de Janeiro un museo per ricordare le vittime dell'Olocausto

In occasione della Giornata della memoria dell'Olocausto, a Rio de Janeiro è stato aperto un museo per commemorare i massacri perpetrati nei campi di concentramento e nei ghetti dal regime nazista di Adolf Hitler.

Un museo per ricordare tutte le vittime

"Sappiamo che gli ebrei furono le vittime privilegiate dei nazisti - spiega Sofia Debora Levy, curatrice del museo - ma noi nella nostra esposizione puntiamo a ricordare anche i rom, i neri, le persone con disabilità, gli omosessuali, gli oppositori politici e tutte le persone che per svariati motivi furono perseguitate".

Il museo punta a spiegare ai visitatori cosa furono costretti a sopportare coloro che furono uccisi durante il Terzo Reich. Per coloro che sono sopravvissuti, ancora oggi rimane un ricordo indelebile della disumanità dei trattamenti subiti.

Un'esperienza immersiva per immedesimarsi in ciò che vissero le vittime del nazismo

"Non avevamo un nome, avevamo un numero - racconta Alfred Sobotka, sopravvissuto all'Olocausto -. Non esistevamo. Quando mi chiamavano dagli altoparlanti, mi chiamavano con il numero. Per loro non eravamo delle persone".

Oltre a fotografie e testimonianze, un'esperienza immersiva permettere di immedesimarsi in ciò che vissero le vittime del genocidio.