Nel Giorno della Memoria dell'Olocausto, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyha partecipato ad una cerimonia presso il memoriale di Babyn Yar, vicino a Kiev, dove il 29-30 settembre 1941 oltre 33.000 ebrei furono trucidati dai nazisti.

Ad Auschwitz, in Polonia, la guerra al di là del confine, in Ucraina, è nella mente di coloro che si sono riuniti nel lager-simbolo per commemorare i sei milioni di ebrei vittime del nazismo.

"Perché la politica è così"?

Una sopravvissuta al campo di sterminio, Zdzislawa Wlodarczyk, si pone alcune fondamentali domande:

"Oggi, mentre mi trovo qui ad Auschwitz-Birkenau, ho il terrore di leggere i resoconti di una guerra che si svolge così vicino a noi. La Russia, che ci ha liberato qui ad Auschwitz, ora sta conducendo una guerra contro l'Ucraina. Perché? Perché la politica è così?"

Per la prima volta, la Russia non è stata invitata a partecipare alla commemorazione internazionale proprio nel campo di concentramento di Auschwitz, liberato dai soldati russi il 27 gennaio 1945.