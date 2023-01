Maltempo: piogge torrenziali e neve dall'Europa al Giappone

In tutta Europa le autorità stanno cercando di far fronte a un periodo insolitamente lungo di freddo intenso.

In Portogallo, a Lisbona, gli amministratori locali hanno allestito centri speciali per consentire ai senzatetto di tenersi al caldo. Tuttavia, convincerli ad andarci è a volte una sfida.

"Ci sono luoghi poco più che riparati, freddi e pieni di spifferi, eppure loro restano lì - dice una volontaria - Anche quando ci sono queste notti gelide, questi sono i luoghi in cui si riuniscono i senzatetto".

In Grecia sono le piogge torrenziali a causare problemi ad Atene e in altre parti del Paese. La polizia della capitale ha invitato la popolazione a non mettersi in viaggio, se non in caso di necessità.

I Paesi asiatici stanno sperimentando condizioni ancora più rigide.

In Giappone nevicate improvvise hanno colpito le zone costiere settentrionali e orientali. Un incubo per i viaggiatori, ma uno spettacolo senza pari per i visitatori di un Monte Fuji imbiancato.

Le temperature sono scese sotto lo zero in gran parte del Giappone.

Disagi anche in Corea del Sud per la neve che è scesa copiosa. In alcune località ne sono stati registrati fino a 70 cm.

L'ondata di freddo ha raggiunto anche il sud della penisola araba, con rare nevicate sugli altopiani dell'Oman.