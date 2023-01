Tre anni dopo, il "Ground Zero" della pandemia di Covid che ha travolto il mondo - il mercato del pesce di Wuhan - rimane chiuso e silenzioso.

Subito dopo che il misterioso virus (prima chiamato Coronavirus, poi Covid-19) venne segnalato a Wuhan per la prima volta, il mercato del pesce di Wuhan fu subito chiuso e la città fu la prima ad essere bloccata, chiusa, isolata, blindata.

Quando ancora si pensava che il problema fosse limitato alla Cina...

Mentre si ricorda proprio oggi il terzo anniversario di quel drammatico giorno - che diede il via, a Wuhan, a 76 giorni di lockdown - in città sono ancora ben presenti altri "promemoria", come l'ospedale di emergenza, eretto in tutta fretta, in dieci giorni.

Euronews racconta: Wuhan deserta, blindata, isolata, bloccata

Primo giorno di lockdown: servizio del 23 gennaio 2020

E per i cittadini di Wuhan - città di oltre 9 milioni di abitanti - il trauma è ancora fresco nella memoria:

"Non è stato facile vivere qui questi anni. Ognuno ha dovuto affrontare diversi livelli di difficoltà nel lavoro e nella vita", racconta un uomo.

"Ovviamente eravamo spaventati", ricorda una donna. "Ma quest'anno le cose sono andate peggio che allora: è stata la prima volta che le persone hanno iniziato a contagiarsi veramente tanto, più che gli altri anni".

"Il nuovo anno sarà ovviamente migliore", auspica un'altra donna. "Non abbiamo più paura del virus, adesso. Non abbiamo più quella paura nel cuore...finché ci proteggiamo e indossiamo le nostre mascherine".

Quando le autorità cinesi sono intervenute per chiudere il mercato del pesce e della fauna selvatica di Wuhan, il Covid si stava già diffondendo in Cina e, inesorabilmente, nel mondo.

E quelle Immagini scioccanti dagli ospedali di Wuhan non hanno fatto altro che preannunciare quello che avremmo vissuto tutti, in prima persona.

Euronews racconta: la fine del lockdwon a Wuhan

Servizio dell'8 aprile 2020