Multata la Trump Organization per frode fiscale

Una multa da 1,6 milioni di dollari per frode fiscale è stata imposta alla Trump Organization, la società di famiglia dell'ex presidente degli Stati Uniti condannata per 17 reati tra cui associazione a delinquere e falsificazione dei documenti aziendali. A emettere la sentenza un giudice di New York Juan Manuel Merchan, che ha imposto sanzioni pari al doppio delle tasse evase da alcuni dirigenti dell'azienda. **Né l'ex presidente né i suoi figli sono stati coinvolti nel processo.**Proprietaria di golf club, hotel di lusso e vari complessi immobiliari, secondo l'inchiesta, la società ha nascosto al fisco benefici economici o in natura tra il 2005 e il 2018, anche nel periodo in cui Trump era già stato eletto.