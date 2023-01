Stati Uniti, sistema informatico in tilt: bloccati tutti gli aerei

Stati Uniti...a terra.

Un malfunzionamento nel sistema di notifica (NOTAM) dei piloti, attaverso il computer centrale della Federal Aviation Administration (FAA), ha bloccato tutti i voli negli Stati Uniti, questo mercoledì mattina, con oltre 1.200 voli in arrivo o in partenza ritardati o cancellati: problemi che si sono rapidamente riversati sull'intero sistema degli aeroporti, a livello nazionale.

Lo conferma il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.

La FAA ha affermato che sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avvisi per le compagnie aeree.

L'agenzia americana ha affermato che alcune funzioni stanno iniziando a tornare in linea, ma che "le operazioni del National Airspace System rimangono limitate".

"Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema", ha affermato la FAA. "Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale".

In un tweet di pochi minuti fa, la Federal Aviation Administration conferma che, ora, tutti i gli aerei in volo possono atterrare in tutta sicurezza.

Tutte le partenze sul territorio nazionale americano erano state sospese fino alle 9 del mattino (Eastern Time negli Usa) di oggi, mercoledì 11 gennaio, le ore 15 in Italia.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato informato del guasto informatico che ha costrettoa terra tutti i voli negli Stati Uniti e ha chiesto "un'indagine completa sulle cause", ha scritto in un tweet l'addetto stampa della Casa Bianca,

La maggior parte dei ritardi sono stati concentrati lungo la costa orientale, ma dopo poche ore si sono diffusi anche a ovest. A quel punto, in seguito al malfunzionamento del sistema, tutte le compagnie aeree hanno iniziato a ritardare i voli.

Il Segretario americano ai Trasporti, Pete Buttigieg, ha dichiarato - in un tweet - di essere in costante contatto con la FAA e di monitorare l'evolversi della situazione.