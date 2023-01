Kupland, lo "Stato" dei telelavoratori

Al culmine della pandemia, il telelavoro era diventato la nuova normalità. La popolarità del lavoro a distanza non è diminuita in Estonia. Seguendo il trend, alcuni imprenditori delle regioni sudorientali della nazione europea hanno creato un network dedicato al telelavoro. Si chiama Kupland e punta a coniugare comfort e praticità.

L'imprenditrice Ave Oit, ad esempio, si può concentrare sul suo computer portatile, mentre alcuni dei suoi bambini lavorano a maglia e altri leggono riviste. Oit esercita nel campo dell'istruzione, e ha lavorato da remoto presso la fattoria creativa Haani Loometare, nella contea di Haanja.

"Un modo per unire l'utile al dilettevole"

Quando telelavora, spiega, si riesce a godere il contesto al contempo calma e stimolante. Il che le permette di uscire per un po' dalla routine quotidiana: “La mia famiglia voleva partire durante le vacanze scolastiche, fare qualcosa di carino insieme, ma gli adulti non possono andare in vacanza: dobbiamo comunque lavorare. Perciò abbiamo cercato di unire l'utile al dilettevole".

Erkki Peetsalu, invece, è proprietario della Haani Loometare. Per anni ha curato l'edizione estone del National Geographic tra le colline della contea di Haanja. Per molti, spiega, cambiare luogo di lavoro, anche solo per un po', risulta particolarmente importante. Perché aiuta a cambiare e a trovare nuove passioni. “I datori di lavoro - osserva - stanno cominciando a capire che per le persone, oggi, le sole ferie non bastano. La loro routine di lavoro è tale da imporre qualcosa in più. Qui alla Haani Creative Farm si può passare del tempo con le pecore, praticare dello sport o fare delle escursioni.

7.600 persone si sono già trasferite a Kupland

Il team di Kupland è convinto che il telelavoro non passerà di moda e che loro possano diventare i datori di lavoro più importanti del sud-est dell'Estonia. “Il lavoro a distanza - spiega Lennart Liba, capo del Põlvamaa Development Center - potrebbe diventare lo standard, garantendo anche un più importante valore aggiunto. Non possiamo portare qui grandi industrie, per mancanza di forza lavoro, ma questo ambiente, al contempo mondano e naturale, può attirare persone dall'Estonia, così come dall'estero".

Se nel 2021 più di 3.000 persone si sono trasferite a Kupland per lavorare da remoto, lo scorso anno la cifra è salita a 7.600. Compresi alcuni "nomadi digitali" provenienti da Australia, Asia e America.