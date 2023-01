Brasilia, "l'ordine è ristabilito ma il Paese è diviso"

Nel video la corrispondenza di Anelise Borges da Brasilia per Euronews.

" (...) Il presidente brasiliano Lula ha cercato di trasmettere il messaggio che l'ordine è stato ristabilito qui in Brasile, ma lunedì abbiamo assistito a nuove proteste in altre parti del Paese, tra cui San Paolo, la città più grande del Brasile, e Rio de Janeiro, in seguito allo smantellamento dei sit-in di protesta. È uno dei segnali che le cose saranno molto difficili per le autorità in futuro perché questo è, lo abbiamo visto, un Paese profondamente diviso. Riunire i brasiliani richiederà molto più tempo dell'operazione di pulizia che è già iniziata qui nella capitale del Brasile".