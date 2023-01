Code ai confini croati dopo l'ingresso del paese nell'area Schengen

A causa della fine delle festività natalizie e dell'ingresso della Croazia nell'area Schengen, ci sono enormi ingorghi e code ai valichi di frontiera con i paesi vicini.

Un turista croato non si capacita: "Sedici ore, è una catastrofe, come la Croazia possa andare in Europa in questo modo. Sedici ore, senza acqua, senza cibo".

Il Direttore del Settore pedaggio Ivan Ribičić spiega: “Tutto è coinciso con la fine della settimana, la fine delle vacanze. Quelli che erano partiti per il Natale cattolico stanno tornando; poi c'è stato il Natale ortodosso, e stanno tornando anche loro, è tutto è pieno ai valichi di frontiera".

Domenica primo gennaio 2023, la Croazia è diventata il 27esimo paese dell'UE a entrare nell'area Schengen. Sono stati soppressi 73 posti di blocco alle frontiere con Slovenia e Ungheria e altri 12 posti di blocco marittimi al confine con l'Italia.

Per la Croazia, un paese di 4 milioni di persone, l'area di libera circolazione sembra rappresentare un aumento significativo del turismo, soprattutto dall'Italia.