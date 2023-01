Pantano alla Camera: lo stallo repubblicano batte nuovi record

Sempre più buia la notte Repubblicana al Congresso degli Stati Uniti. Con un terzo giorno di nulla di fatto e ormai 11 fumate nere, il partito di Donald Trump si impantana nell'elezione dello speaker della Camera e batte un altro record nella storia del Paese: mai, dal 1859, si era superato il nono scrutinio senza arrivare un accordo.

La fronda affonda McCarthy. Va meglio il democratico Jeffries

Venti i voti di nuovo mancati a Kevin McCarthy, nonostante le concessioni di cui si era rumoreggiato ieri. Ancora compatta e ribelle, la fronda interna si è espressa anche con un simbolico voto in aula per Donald Trump. Insubordinazione che dopo tre fumate nere in mattinata, si è confermata nel pomeriggio, con altri due scrutini inconcludenti e il democratico Hakeem Jeffries che ha superato nei numeri il repubblicano, totalizzando 212 voti.

Più lungo stallo da 164 anni. Credibilità e prospettive del Repubblicano vacillano

Più lungo stallo alla Camera degli Stati Uniti da ormai 164 anni, l'elezione dello speaker sta giorno dopo giorno indebolendo candidatura e prospettive politiche di Kevin McCarthy. I suoi fedelissimi sostengono di aver fatto progressi nei negoziati in vista della sessione di oggi, ma a pesare è l"'incognita weekend": un numero ancora incerto di deputati assenti, che potrebbe ancora non far tornare i conti.