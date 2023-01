I "martiri sono eterni", con queste grida sono state accolte le bare dei due uomini e della donna assassinati a colpi di pistola nel centro di Parigi il 23 dicembre durante i funerali che hanno riunito circa 10.000 persone a Villiers-le-Bel, a nord della capitale francese.

Dei funerali politici

Sono avvolte nelle bandiere del Partito dei lavoratori del Kurdistan le spoglie di Abdurrahman Kizil, Mir Perwer, un rifugiato politico curdo, e Emine Kara, responsabile del Movimento delle donne curde di Francia, uccisi da un uomo di 69 anni che ha espresso un "odio patologico per gli stranieri".

"La rabbia delle persone riunite oggi (...) ci ha dimostrato ancora una volta quanto la comunità curda pensi che questi omicidi siano assassinii politici, assassinii terroristici orchestrati dalla Turchia", ha martellato davanti alla stampa Agira Polak, portavoce del Consiglio democratico curdo di Francia, respingendo la versione della procura di Parigi, secondo la quale l'omicida, un uomo di 69 anni con precedenti penali, avrebbe agito spinto da un odio patologico degli stranieri.

La rabbia di migliaia di curdi

"Siamo qui perché è il nostro dovere, è una lotta che i nostri genitori hanno condotto per molti anni e che dobbiamo continuare", spiega all'AFP Celik, una donna di 30 anni che non ha voluto che il suo cognome fosse citato per motivi di sicurezza.

"Si ha l'impressione che facciano di tutto per schiacciarci, qui o in Turchia", dichiara un altro partecipante.

Le persone presenti ai funerali arrivano da tutta la Francia e anche da altri Paesi europei, grazie a degli autobus messi a disposizione dalla comunità.

Dieci anni fa, un altro omicidio

A Villiers-le-Bel, scelto per la presenza di un'importante comunità curda nel dipartimento della Val-d'Oise, si erano già svolti i funerali delle tre attiviste curde legate al Pkk e assassinate a colpi d'arma da fuoco nel Centro d'informazione del Kurdistan dieci anni fa. Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2013, tre militanti curde sono state assassinate nello stesso quartiere di Parigi dove si è svolto l'attacco del 23 dicembre 2022, il decimo arrondissement. L'omicida sarebbe stato un cittadino turco sospettato di aver agito per conto dei servizi segreti di Ankara, che è morto di cancro in carcere nel 2016 prima del processo.

Un attacco razzista?

La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato che l'autore della sparatoria aveva precedenti per "violenze armate di carattere razzista". L'uomo è un ex macchinista in pensione di nazionalità francese, domiciliato a Parigi.

Il killer era già stato fermato l'8 dicembre 2021 dopo aver attaccato un campo migranti a Bercy, alla periferia di Parigi, con una sciabola, causando diversi feriti, tra cui due in condizioni gravi.

Il sessantanovenne era uscito dal carcere una decina di giorni fa ed era "sotto controllo giudiziario in attesa del processo", secondo la procuratrice.