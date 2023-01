I segni dei bombardamenti e della devastazione riguarda ormai buona parte dell'Ucraina ma intanto l'esercito di Kiev, grazie ai poderosi rifornimenti anche di alta tecnologia da parte di Stati Uniti ed Europa, comincia ad essere molto più efficace nel contrastare l'invasione russa.

La guerra delle cifre

Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, un raid ucraino ha colpito Makiivka, nel Donetsk, uccidendo 63 militari russi. Lo riportano anche i media di Mosca. "A seguito di un attacco di quattro missili con testata ad alto esplosivo su un punto di schieramento temporaneo, 63 militari russi sono stati uccisi": ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. In precedenza, senza rivendicare l'attacco, l'esercito ucraino aveva dichiarato che 400 soldati russi sarebbero stati uccisi a Makiivka, nella parte controllata da Mosca della regione orientale del Donetsk.

Gli echi sui social

Intanto l'ex ufficiale dei servizi russi Igor Girkin, conosciuto come Strelkov (il fuciliere), che più volte ha criticato la gestione della guerra in Ucraina, ha confermato sui social che una scuola adibita ad alloggi per il personale russo è stata distrutta a Makiivka. Girkin ha scritto che in seguito all'arrivo dei missili ucraini è esplosa la zona dove si trovavano i militari così come "praticamente tutto l'equipaggiamento militare che si trovava vicino all'edificio senza il minimo segno di mimetizzazione". "Per quanto riguarda il numero delle vittime non ci sono ancora dati definitivi, poiché molte persone sono considerate disperse (lasciate sotto le macerie). In ogni caso il numero di morti e feriti è di molte centinaia, ci sono numeri approssimativi di 200, ma non li conosco e lo annuncerò in seguito", ha precisato Girkin.