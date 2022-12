Un Natale all’insegna del caro-vita per milioni di famiglie. In Grecia l’aumento dei prezzi è da record e così il per far fronte alle crescenti esigenze dei consumatori, il Ministero dello Sviluppo - in collaborazione con i negozi di giocattoli - ha ideato il cosiddetto "cesto di Babbo Natale". L’iniziativa prevede che un certo numero di giocattoli possa essere venduto a prezzo scontato.

Per molti un’ottima occasione, ma c’è chi come questo signore dice che non ha bisogno di comprare molti giochi. “La differenza di prezzo- se scelgo qualcosa dal "carrello"- non è tutto. Sceglierò solo se troverò quello che mi piace."

Quasi tutti conoscono questa iniziativa anche se alcuni dicono che la momento possono permettersi di comprare quello che desiderano. "In questi giorni dobbiamo comprare quello che i bambini hanno chiesto. Le feste sono dedicate ai più piccole e non vogliamo rovinarle."

Il "cesto di Babbo Natale" comprende un totale di circa 500 giocattoli e si trova in ben 15 catene di negozi aderenti all’iniziativa. Ogni store ha creato il proprio paniere con almeno un giocattolo delle seguenti 10 categorie: puzzle, bambole e altri accessori, lego, palloni, peluche, giochi musicali, trenini elettrici.

Il Ministero dello Sviluppo non ha fornito l'esatta percentuale di sconto che ogni giocattolo dovrebbe avere. Ogni catena decide in maniera autonoma quale sconto applicare. In questo store la riduzione è in media del 20%.

Alcuni direttori dei negozi che hanno aderito hanno fatto notare di aver inserito nel cesto di Babbo Natale i giocattoli di qualità che i bambini amano e chiedono quando scrivono le loro letterine.”

L’iniziativa sarà valida fino all'11 gennaio. Le autorità greche sperano che vengano inclusi anche altri giocattoli nel paniere.