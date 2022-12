Il presidente russo Vladimir Putin è impegnato in una riunione questo mercoledì per fissare i suoi obiettivi militari per il 2023. Davanti a 15mila funzionari russi collegati in videoconferenza, il ministro della Difesa di Mosca Sergei Shoigu ha chiesto il potenziamento dell'esercito del suo Paese.

L’Istituto per lo studio della guerra aveva precedentemente osservato che il Cremlino era impegnato a riorganizzare il proprio apparato bellico in seguito ai fallimenti delle forze russe nel garantire e mantenere i loro obiettivi primari. Gli obiettivi del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina non sono cambiati secondo le valutazioni dei funzionari ucraini e dell’Istituto, basate sulle dichiarazioni e azioni del Cremlino.

Gli esperti fanno sapere che la visita in prima linea del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bakhmut nel 300° giorno di guerra starebbe minando un'operazione informativa del Cremlino in corso intesa a presentare il presidente russo Vladimir Putin come leader di guerra coinvolto.

Bakhmut è da mesi obiettivo strategico dei russi. Il ritmo dell’avanzata russa nell'area non è aumentato nelle ultime settimane. L’Istituto per lo studio della guerra stima che le forze russe abbiano guadagnato un totale di 192 km quadrati nell'area di Bakhmut tra il 1 ottobre e il 20 dicembre.

Il ministero della Difesa del Regno Unito afferma che dal giugno 2022 nell’area di Bakhmut si sono verificati intensi combattimenti, ma le linee del fronte sono state principalmente in aperta campagna.

Ma l’Istituto per lo studio della guerra mette in guardia: è probabile che fonti russe continueranno a tentare di affermare falsamente che l’esercito di Mosca sta conquistando una notevole quantità di territorio nell'area di Bakhmut.

