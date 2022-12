Società di Trump condannata per frode fiscale

Una società immobiliare dell'ex presidente USA Donald Trump è stata giudicata responsabile di frode fiscale e ora rischia multe fino a un milione e seicentomila dollari.

Il processo, in cui non sono imputati nè Trump nè alcuno dei suoi familiari, è basato sulle ammissioni di Allen Weisselberg, per 15 anni a capo delle finanze della Trump Organization, che in cambio della collaborazione con la giustizia ha concordato una pena a soli cinque mesi di prigione.