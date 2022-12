Una finale persa ma che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la Francia fino alla fine. Dopo l’inizio di partita in sordina, tutto è cambiato con la doppietta di Mbappé segnata in meno di due minuti. Una rimonta contro l'Argentina, tanto incredibile quanto inaspettata prima dei tempi supplementari. Poi la sconfitta ai rigori. Per i tifosi dei Bleus resta comunque una sfida memorabile. L

"Abbiamo perso è vero. E’ una sconfitta pesante per tutti noi. Possiamo comunque dire che è stata la migliore finale di tutti i tempi.”, dice un ragazzo. "Ci hai fatto sognare, forza Francia, ti amiamo, dice questo tifoso sicuro che ci si rifarà al prossimo Mondiale.

I francesi ringraziano la nazionale, i giocatori in campo. Ci avete fatto emozionare fino alla fine. La vittoria non c'è stata. Ci rivediamo tra 4 anni.

Delusione, tristezza ma anche tanta euforia. Esatto, i tifosi con qualche lacrima agli occhi, dicono che come sempre i Blues hanno fatto sognare un paese intero fino alla fine. La gioia c'è nonostante tutto, nonostante non abbiano conquistato la coppa.

"I Bleus ci hanno fatto sognare". E' il primo tweet con cui Emmanuel Macron commenta la finale dei Mondiali 2022 in Qatar persa dalla Francia ai rigori con l'Argentina. Il presidente francese ha assistito alla partita allo stadio di Doha, come già alla semifinale con il Marocco.

"Complimenti alla Francia per aver raggiunto di nuovo la finale dei mondiali. Avete giocato un torneo eccellente e potete essere orgogliosi del risultato" scrive su Twitter la presidente della Bce, la francese Christine Lagarde, che poi fa "le congratulazioni all'Argentina per aver vinto il titolo".