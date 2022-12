Tunisia al voto per le politiche

Sabato elettorale in Tunisia dove si vota per il rinnovo del parlamento, in un contesto segnato dalla crisi economica e dal rischio di una riduzione degli spazi di agibilità democratica.

La consultazione viene boicottata dalle opposizioni raccolte nel Fronte di salvezza nazionale, che accusa il presidente in carica Kais Saied di stare costruendo un regime disegnato attorno alla sua figura.

Votando in un seggio della capitale il capo dello Stato ha parlato di "diritto alla patria, all'istruzione, alle cure, ai trasporti e alla protezione sociale", attribuendo alla sua azione politica l'intenzione di creare "una nuova Tunisia".

La scelta del boicottaggio fatta dalle opposizioni, compresa la popolare formazione Ennahda, se da un lato toglie legittimità al nuovo parlamento, dall'altro finirà per far nascere una legislatura del tutto asservita al presidente, a sua volta accusato di cercare scorciatoie autoritarie.