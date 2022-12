USA for Africa. Biden: "Nuovi aiuti per arginare l'aumento dei prezzi"

Da Washington nuovi aiuti per contrastare il contraccolpo della guerra in Ucraina

Nuovi aiuti per l'assistenza alimentare all'Africa, che soffre l'aumento dei prezzi in parte legato all'invasione russa dell'Ucraina. Biden annuncia a alla platea di leader riuniti per il Summit USA-Africa un'ulteriore tranche di aiuti di emergenza e assistenza a medio e a lungo termine.

"Senza sicurezza alimentare non c'è pace e prosperità"

"Oggi annuncerò altri 2 miliardi di dollari in assistenza umanitaria per affrontare l'acuta insicurezza alimentare in Africa - ha annunciato il presidente degli Stati Uniti al termine della tre giorni a Washington - . La sicurezza alimentare è una base essenziale per la pace e la prosperità. Ecco perché nei prossimi tre anni, lavorando in stretta collaborazione con il nostro Congresso, prevediamo di impegnare 55 miliardi di dollari in Africa per portare avanti le priorità che condividiamo e appoggiamo e per sostenere l'agenda 2063".

Washington sull'agenda 2063: "Per uno sviluppo inclusivo e sostenibile del continente africano"

L'investimento, che spalmato sui prossimi tre anni si propone di sostenere la promozione del piano per lo sviluppo inclusivo e sostenibile del continente, segue aiuti per l'Africa da 11 miliardi di dollari, che Washington aveva già stanziato quest'anno. Al summit, a cui hanno partecipato anche la vicepresidente Kamala Harris e il Segretario di Stato Anthony Blinken, sono state inoltre annunciati numerosi altri fronti cooperazione, con cui Washington ha fatto sapere di voler consolidare "una partnership strategica" per i prossimi decenni.